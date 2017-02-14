ЛЧ. ПСЖ растоптал Барселону

В первом матче 1/8 финала Пари Сен-Жермен деклассировал Барселону забив четыре безответных мяча.

К сожалению парижан, накануне стало известно, что их капитан Тиаго Силва не сможет принять участия в матче против Барселоны из-за испытываемых проблем со здоровьем у него как сообщается существует дискомфорт в мышцах. Также Тиагу Мотта признанный мастер разрушения не принимал участия в игре из-за дисквалификации. У Барселоны большие проблемы выявились на правом фланге обороны, и травма Алейша Видаля только добавила головной боли главному тренеру каталонцев. На месте Видаля вышел далеко не всегда стабильный Серхи Роберто, возможно это не совсем его позиция на поле, поскольку номинально футболист является центральным полузащитником.

С первых мгновений матча ПСЖ на правах хозяина завладел инициативой и стал создавать моменты в первые 20 минут парижанам удалось выиграть борьбу за центр поля, благодаря чему и появлялись острые моменты у ворот Андре Тер Штегена. А на 18 минуте хозяевам удалось распечатать ворота немецкого голкипера, постарался Анхель Ди Мария, который реализовал штрафной удар с 20 метров, игровой снаряд пришелся точно в девятку.

28 минута могла завершиться плачевно для подопечных Унаи Эмери, Неймар продемонстрировал свой и так всем известный великолепный дриблинг, обошел по пути нескольких оппонентов и отдал точный разрезающий пас на Андре Гомеша, но тому не удалось переиграть стража ворот красно-синих. Ошибка Барселоны в центре поля, очень дорого им обошлась, сам Лионель Месси допустил ошибку и его обокрали соперники, после чего была проведена стремительная контратака, в завершающей стадии которой прекрасно сыграли два человека, первый это отдавший своевременную передачу Марко Верратти, а второй это наносивший точный удар в дальний угол Юлиан Дрекслер (новичок команды, который совсем недавно перебрался в Париж).

Барселона после первого тайма выглядит весьма растерянной, такое чувство, что все игроки «блаугранас» встали сегодня не с той ноги.

Во втором тайме Барса продолжала напоминать бледную тень самой себя, а Пари Сен-Жермен продолжал в том же духе нагнетать и вылетать в быстрые атаки, похоже, что подопечные Луиса Энрике не ожидали такого Парижа, который будет постоянно прессинговать и моментально карать за малейшие огрехи в их игре.

На 55 минуте Анхель Ди Мария, который празднует свой 29 День Рождения, порадовал себя еще одним забитым мячом, на этот раз аргентинец исполнил удар, что называется «из точки в точку», так искусно пробить может только настоящий мастер своего дела, а в технических способностях Ди Мария никто никогда не сомневался.

Сегодня в отношении сине-гранатовых как нельзя лучше подходит поговорка беда не приходит одна в их случае таких бед было аж четыре. Последний гвоздь в крышку чего вы сами понимаете, вбил Эдинсон Кавани, крайний защитник французов Томас Минье прошел с мячом все поле, как так и надо, никто ему не составил никаких препятствий, и он вывел на ударную позицию уругвайца Кавани, который без обработки сразу же вколотил круглого в сетку.

Такой гандикап даже при всей магии домашнего стадиона Барселоны – Камп Ноу будет невероятно сложно отыграть. Так, что с уверенностью можно сказать, если не два шага к четвертьфиналу сделала команда Унаи Эмери, то полтора так точно.

ПСЖ — Барселона 4:0

Голы: Ди Мария, 18, 55, Дракслер, 40, Кавани, 72

ПСЖ: Трапп — Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Веррати (Нкунку, 69), Рабио, Матуиди — Ди Мария (Лукас, 61), Кавани, Дракслер (Пасторе, 86)

Барселона: Тер Штеген — Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба — Иньеста (Ракитич, 72), Бускетс, Гомеш (Рафинья, 58) — Месси, Л. Суарес, Неймар

Предупреждения: Рабио — Гомеш, Бускетс, Рафинья