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Ямайский спринтер признан спортсменом года

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Болт получил эту премию в четвертый раз

Ямайский спринтер Усейн Болт признан спортсменом года по версии академии Laureus

Решение о победителях премии принимают члены академии Laureus – выдающиеся спортсмены и функционеры современности, сообщает «Сегодня».

Болт получил эту премию в четвертый раз.

Помимо 30-летнего Болта на звание «Спортсмен года» претендовали американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три золотых награды – в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров.

Фото: Twitter

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Теги: Laureus, премия, Усейн Болт

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