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Спорт

Олимпийская чемпионка признана спортсменкой года по версии Laureus

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В Рио Байлз завоевала четыре золотых награды

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз признана спортсменкой года по версии академии Laureus

Решение о победителях премии принимают члены академии Laureus – выдающиеся спортсмены и функционеры современности, сообщает «Сегодня».

Помимо 19-летней Байлз, на звание спортсменки года были номинированы вторая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелика Кербер, двукратные олимпийские чемпионки Игр в Рио британская велогонщица Лора Тротт, американская бегунья Эллисон Феликс и ямайская бегунья Элейн Томпсон, четырехкратная победительница Олимпиады в Рио американская пловчиха Кэти Ледеки.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио Байлз завоевала четыре золотых награды, в том числе в многоборье, а также одну «бронзу». В декабре она была признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Фото: Twitter

 

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Теги: Laureus, Байлз, премия

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