Олимпийская чемпионка признана спортсменкой года по версии Laureus

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз признана спортсменкой года по версии академии Laureus
Решение о победителях премии принимают члены академии Laureus – выдающиеся спортсмены и функционеры современности, сообщает «Сегодня».
Помимо 19-летней Байлз, на звание спортсменки года были номинированы вторая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелика Кербер, двукратные олимпийские чемпионки Игр в Рио британская велогонщица Лора Тротт, американская бегунья Эллисон Феликс и ямайская бегунья Элейн Томпсон, четырехкратная победительница Олимпиады в Рио американская пловчиха Кэти Ледеки.
В 2016 году на Олимпийских играх в Рио Байлз завоевала четыре золотых награды, в том числе в многоборье, а также одну «бронзу». В декабре она была признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Фото: Twitter
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