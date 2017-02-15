Олимпийская чемпионка признана спортсменкой года по версии Laureus

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз признана спортсменкой года по версии академии Laureus

Решение о победителях премии принимают члены академии Laureus – выдающиеся спортсмены и функционеры современности, сообщает «Сегодня».

Помимо 19-летней Байлз, на звание спортсменки года были номинированы вторая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелика Кербер, двукратные олимпийские чемпионки Игр в Рио британская велогонщица Лора Тротт, американская бегунья Эллисон Феликс и ямайская бегунья Элейн Томпсон, четырехкратная победительница Олимпиады в Рио американская пловчиха Кэти Ледеки.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио Байлз завоевала четыре золотых награды, в том числе в многоборье, а также одну «бронзу». В декабре она была признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Фото: Twitter