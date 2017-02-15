Формулу 1 могут оштрафовать

Еврокомиссия может оштрафовать Формулу 1 из-за возможного нарушения антимонопольного закона и возникновения конфликта интересов при перепродаже акций американской корпорации Liberty Media

Сомнения вызывают действия Международной автомобильной федерации (FIA), которая, являясь акционером Формулы 1, дала разрешение на продажу акций и получила прибыль от сделки в размере почти 80 млн. фунтов стерлингов (почти 100 млн. долларов), сообщает «РБК-Украина».

Это является прямым нарушением соглашения, заключенного между ЕС и FIA.

Еврокомиссия вынесла вопрос о проведении расследования по данному факту на голосование. В результате возможного расследования обстоятельств сделки Формула 1 может быть оштрафована в размере 10% от годового оборота, составляющего порядка 1,35 млрд. фунтов стерлингов (1,7 млрд. долларов).

Напомним, главный промоутер и директор гонок Формулы 1 Берни Экклстоун был уволен со своего поста после прихода в компании новых владельцов из Liberty Media.

Фото: «РБК-Украина».