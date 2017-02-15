«Будивельник» подписал защитника

«Будивельник» подписал контракт до конца сезона с защитником Брэндоном Филдсом, который способен сыграть как на позиции первого, так и второго номера
В предыдущем сезоне 28-летний игрок успел побывать в чемпионате Кореи, сообщает сайт команды.
В межсезонье он попытался проявить себя в составах «Орландо» и «Далласа» в Летней лиге НБА, но приглашения в тренировочный лагерь так и не получил.
Впоследствии защитник подписал соглашение с итальянским «Пезаро», в котором и выступал до перехода в «Будивельник».
В 19 матчах Серии А (все - в стартовом составе) Филдс набирал 10,2 очка, 2,4 подбора и 2,5 передачи в среднем за 28,2 минуты на паркете.
Фото: budivelnyk.ua
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Теги: баскетбол, Будивельник, защитник
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