«Будивельник» подписал защитника

«Будивельник» подписал контракт до конца сезона с защитником Брэндоном Филдсом, который способен сыграть как на позиции первого, так и второго номера

В предыдущем сезоне 28-летний игрок успел побывать в чемпионате Кореи, сообщает сайт команды.

В межсезонье он попытался проявить себя в составах «Орландо» и «Далласа» в Летней лиге НБА, но приглашения в тренировочный лагерь так и не получил.

Впоследствии защитник подписал соглашение с итальянским «Пезаро», в котором и выступал до перехода в «Будивельник».

В 19 матчах Серии А (все - в стартовом составе) Филдс набирал 10,2 очка, 2,4 подбора и 2,5 передачи в среднем за 28,2 минуты на паркете.

Фото: budivelnyk.ua