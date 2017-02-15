Украинские шахматистки выиграли первые партии 1/16 финала ЧМ

В Тегеране на чемпионате мира по шахматам среди женщин состоялись первые партии 1/16 финала

Из четырех украинок, которые представляют нашу страну на этой стадии, двое выиграли, одна сыграла вничью и еще одна проиграла, сообщает «Корреспондент.net».

Анна Музычук и Анна Ушенина синхронно белыми добились побед над россиянкой Алиной Кашлинской и китаянкой Тань Чжуньи соответственно. Теперь им для выхода в следующий раунд достаточно не проиграть завтра черными фигурами.

Инна Гапоненко белыми сыграла вничью против одной из фавориток чемпионата мира россиянки Александры Костенюк.

А вот самая молодая в нашей команде Наталья Букса уступила черными грузинке Софико Гурамишвили и попытается отыграться, чтобы сохранить шансы на проход в следующий раунд.

Напомним, в каждом раунде соперницы играют по две партии (черными и белыми). Если они не выявляют победителя, то играются дополнительные партии в быстрые шахматы.

Фото: «Корреспондент.net».