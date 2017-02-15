Футболисты «Бока Хуниорс» устроили жестокий мордобой (ВИДЕО)

Два футболиста аргентинского клуба «Бока Хуниорс» подрались на тренировке

Хуан Инсаурральде столкнулся в борьбе за мяч с Хонатаном Сильвой, после чего началась жесткая драка, сообщает «Сегодня».

Остановили мордобой подоспевшие партнеры по команде.

После 14 туров «Бока Хуниорс» лидирует в чемпионате Аргентины.

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