Рестлер едва не сгорел во время схватки (ВИДЕО)

Мексиканский рестлер Сангре Чикана-младший едва не сгорел заживо во время шоу в Монклове
23-летнего бойца выбросили с ринга и он упал на стол, на котором перед этим зажгли пламя, сообщает «Корреспондент.net».
Чикана-младший загорелся, поэтому попытка сделать зрелищный трюк могла закончиться трагедией.
В итоге рестлера доставили в больницу в ожогами второй и третьей степени.
Фото и видео: Butthurt Trash Baggers Channel
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
20:06
|
19:58
|
19:32
|
19:25
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0