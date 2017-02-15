Рестлер едва не сгорел во время схватки (ВИДЕО)

Мексиканский рестлер Сангре Чикана-младший едва не сгорел заживо во время шоу в Монклове

23-летнего бойца выбросили с ринга и он упал на стол, на котором перед этим зажгли пламя, сообщает «Корреспондент.net».

Чикана-младший загорелся, поэтому попытка сделать зрелищный трюк могла закончиться трагедией.

В итоге рестлера доставили в больницу в ожогами второй и третьей степени.

Фото и видео: Butthurt Trash Baggers Channel