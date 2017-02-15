НБА. «Сакраменто Кингз» выгрыз победу у «Лейкерс» + ВИДЕО

В рамках регулярного чемпионата НБА прошли очередные встречи в одной из таковых «Сакраменто» удалось победить «Лейкерс».

«Сакраменто Кингз», что называется на зубах переиграл команду из Лос-Анджелеса в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Лейкерс» в «Стэйплс-центре» и завершилась со счетом 97:96 в пользу гостей.

Лучшую результативность в составе «Кингз» продемонстрировал Демаркус Казинс, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 12 подборов, еще по 13 очков набрали Даррен Коллисон и Бен Маклемор. В составе хозяев паркета самым результативным оказался Лу Уильямс, в активе которого 29 очков.

Российский центровой Тимофей Мозгов, который вернулся после трех пропущенных матчей, провел на площадке 10 минут за это время россиянин набрал 4 очка и совершил 3 подбора.

После матча защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Ник Янг признался, что сдержать такого центрового как Демаркус Казинс, непростая задача.

«Когда он поймал ритм, мы попробовали приставить к нему двух игроков. Он сильный и большой игрок. Демаркус умеет набирать очки с разных позиций. Любому игроку будет трудно защищаться против него», – приводит слова Янга ESPN.

Сам же атакующий защитник в этом поединке набрал 10 очков и сделал 1 подбор.

Видеообзор к вашему вниманию: