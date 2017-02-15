Украинская фигуристка завоевала медаль на олимпийском фестивале

Украинская фигуристка Анастасия Гожва завоевала серебро на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который в эти дни проходит в турецком Эрзуруме

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

В произвольной программе украинка набрала 77,4 балла, что позволило ей занять ей второе место.

Золото завоевала россиянка Алина Загитова с результатом 128,76 баллов, а бронза у итальянки Лукреции Дженнаро - 81,86.

Гожва принесла вторую украинскую медаль в Эрзуруме.

Первую медаль принесла биатлонистка Кристина Дмитренко, которая завоевала серебряную награду в спринтерской гонке.

Фото: НОК Украины