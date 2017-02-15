МИР

УКРАИНА

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Спорт

Украинская фигуристка завоевала медаль на олимпийском фестивале

0

Гожва принесла вторую украинскую медаль в Эрзуруме

Украинская фигуристка Анастасия Гожва завоевала серебро на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который в эти дни проходит в турецком Эрзуруме

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

В произвольной программе украинка набрала 77,4 балла, что позволило ей занять ей второе место.

Золото завоевала россиянка Алина Загитова с результатом 128,76 баллов, а бронза у итальянки Лукреции Дженнаро - 81,86.

Гожва принесла вторую украинскую медаль в Эрзуруме.

Первую медаль принесла биатлонистка Кристина Дмитренко, которая завоевала серебряную награду в спринтерской гонке.

Фото: НОК Украины

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Гожва, Украина, фестиваль, фигурное катание

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинская биатлонистка завоевала серебро на фестивале

Украинская биатлонистка завоевала серебро на фестивале

"> Украинки завоевали золотые медали на Мисс Валентин 2017 ( Фото , Видео )

Украинки завоевали золотые медали на Мисс Валентин 2017 ( Фото , Видео )

"> Украинские дзюдоисты остались без медалей на турнире в Париже

Украинские дзюдоисты остались без медалей на турнире в Париже

"> Сборная Украины по боксу выиграла турнир в Венгрии

Сборная Украины по боксу выиграла турнир в Венгрии

Новости партнеров

Кабмін фактично ввів надзвичайний стан в енергетиці
news1479439396Кабінет міністрів прийняв розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії». Відповідне рішення затвердили на позачерговому засіданні уряду 15 лютого, пише
Луценко хоче зняти недоторканність із Шуфрича та ще двох нардепів
1392722161-8031-nestor-shufrichГенеральний прокурор України Юрій Луценко назвав прізвище тих трьох депутатів, на яких він готує подання в Раду про позбавлення недоторканності за несплату

Последние новости

20:06

Украина стремительно теряет свиней

19:58

Билеты на Евровидение-2017 разлетелись как горячие пирожки

19:32

Онищенко решил стать членом «5.10»

19:25

«Карпаты» выиграли суд у ФФУ

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Купянске вспышка инфекционных заболеваний среди школьников

В Купянске вспышка инфекционных заболеваний среди школьников »

Одесса

Стивидоры Одессы требуют выбрать главу ГП "Одесский морской торговый порт" на прозрачном конкурсе

Стивидоры Одессы требуют выбрать главу ГП "Одесский морской торговый порт" на прозрачном конкурсе »

Запорожье

В Запорожье в один день прошли сразу две акции протеста

В Запорожье в один день прошли сразу две акции протеста »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.