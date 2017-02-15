Украинская фигуристка завоевала медаль на олимпийском фестивале

Украинская фигуристка Анастасия Гожва завоевала серебро на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который в эти дни проходит в турецком Эрзуруме
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
В произвольной программе украинка набрала 77,4 балла, что позволило ей занять ей второе место.
Золото завоевала россиянка Алина Загитова с результатом 128,76 баллов, а бронза у итальянки Лукреции Дженнаро - 81,86.
Гожва принесла вторую украинскую медаль в Эрзуруме.
Первую медаль принесла биатлонистка Кристина Дмитренко, которая завоевала серебряную награду в спринтерской гонке.
Фото: НОК Украины
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Теги: Гожва, Украина, фестиваль, фигурное катание
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