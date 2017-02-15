Украина завоевала третье серебро на олимпийском фестивале

Копилка сборной Украины на XIII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который продолжается в турецком Эрзуруме, пополнилась третьей серебряной наградой
Ее обладателем стал киевлянин Глеб Мостовенко в сноубордкроссе, сообщает «Корреспондент.net».
Спортсмен готовился к этим стартам только два года.
Украинец в финале соревнований по сноубордкроссу уступил французу Люке Корнилла. Третий результат показал россиянин Даниил Донских.
Напомним, что биатлонистка Кристина Дмитренко стала серебряным призером в спринтерской гонке на 6 км, а фигуристка Анастасия Гожва также стала второй в одиночном катании.
Фото: НОК Украины
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Теги: Мостовенко, сноубордкросс, Украина
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