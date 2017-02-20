«Политехник» выиграл третий матч в Суперлиге

В рамках регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги «Николаев» на своей площадке принимал худшую команду сезона харьковский «Политехник»
«Политехник» в заключительной четверти вырвал победу, которая стала для команды всего третьей в сезоне, сообщает «Сегодня».
Героем встречи стал Роман Козлов, чьи 18 очков очень помогли гостям.
«Николаев» – «Политехник» – 72:73 (23:23,18:22, 23:12, 8:16).
Положение команд: «Будивельник» – 22/2, «Химик» – 19/4, «Днепр» – 17/6, БИПА – 13/11, «Черкасские мавпы» – 12/11, «Николаев» – 10/14, «Запорожье» – 10/13, «Кремень» – 7/16, «Волыньбаскет» – 4/20, «Политехник» – 3/20.
Фото: ФБУ
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Теги: баскетбол, Николаев, Политехник
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