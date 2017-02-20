«Белый Барс» выиграл матч аутсайдеров

В Харькове состоялся матч регулярного чемпионата УХЛ

Встречались аутсайдеры турнира – харьковский «Витязь» и «Белый Барс» из Белой Церкви, сообщает «Сегодня».

Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу вырвали гости.

«Витязь» – «Белый Барс» – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Алексанян-Петрович (Ханин), 01:39, 2:0 – Матвиенко (меньшинство), 11:33, 2:1 – Разумов (Даниленко, Лесников), 26:24, 3:1 – Алексанян-Петрович (Большаков, Посевин), 27:59, 3:2 – Микулко (Логач), 47:29, 3:3 – Лесников, 48:33, 3:4 – Бондаренко, 61:59.

Фото: УХЛ