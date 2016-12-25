Норвежский экстремал показал, как нужно готовиться к встрече Рождества ( Видео )

Норвежский блогер Тор Экхофф, известный под ником apetor, опубликовал новое видео, в котором показал, как он встречает рождество

Блогер Тор Экхофф, известный под ником apetor, опубликовал новое видео, в котором показал, как он встречает Рождество .

Экхофф стал известен в 2011 году благодаря серии видео, в которых он катается на коньках по реке, а затем решает искупаться в ней. Неизменным атрибутом блогера является бутылка водки Vikingfjord.

Экхоффу 51 год, он живет в коммуне Саннефьорд на востоке Норвегии и работает на лакокрасочном заводе. Отметим, что Экхофф стал известен в 2011 году благодаря серии видео, в которых он катается на коньках по реке, а затем купается в ней.