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Встречаем 2017-тый без политики! В новогоднюю ночь на ICTV – грандиозный концерт «Дизель Шоу»

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Юмористы и звезды создадут прекрасное настроение на всю новогоднюю ночь!

Юмористы и звезды создадут прекрасное настроение на всю новогоднюю ночь!

В ночь на 1 января украинские зрители смогут встретить 2017 год без политики в компании самых смешных юмористов и украинских звезд. В новогоднюю ночь смотрите на телеканале ICTV грандиозный праздничный концерт «Дизель Шоу»! Начало – 31 декабря в 20.00.

Недавно в Международном центре культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец) состоялся первый новогодний концерт «Дизель-Шоу», который зрители телеканала ICTV увидят в ночь на 1 января. Кроме любимых юмористов – Егора Крутоголова, Евгения Сморигина, Марины Поплавской, Евгения Гашенко, Олега Иваницы, Яны Глущенко, Александра Бережка и Виктории Булитко – веселое настроение обеспечат популярные украинские артисты: Ирина Билык,  группы «Время и Стекло», «Open Kids» и шоу-балет Ва-Банк. В необычном амплуа на сцене появится и ведущий ICTV Константин Стогний.

В праздничном новогоднем концерте зрителей ждут тематические шутки о семейных застольях,  новогодних подарках, неожиданных просьбах Деду Морозу от современных детишек, бесконечных пробках вечером 31 декабря, а также скетчи на актуальные социальные темы: о заоблачных счетах за коммуналку, электронных декларациях и курсе доллара. Не останутся в стороне и шутки на уже полюбившиеся вечные темы –  отношения мужа и жены, тещи и зятя, детей и родителей.

Самые приятные эмоции подарят поздравление с Новым годом в прямом эфире от «заслуженного чиновника» Егора Крутоголова. Не оставит равнодушным скетч об исправившемся зяте (Александр Бережок) и его любимой теще (Марина Поплавская); история в меховом салоне, в которой жена (Виктория Булитко) так убедительно просила мужа (Александр Бережок) исполнить ее новогоднюю мечту, что один из посетителей почти решит «купить этой дворняжке шубу».

Не останется в стороне и тема декоммунизации. Прямо на сцене дизели найдут ответ на вопрос, кто же в этом году будет поздравлять детвору, раз Деда Мороза и Снегурочку запретили, и кто из трех претенденток – Яна Глущенко, Вика Булитко или Марина Поплавская – лучше справится с ролью подружки украинского Святого Николая.

В новогоднюю ночь актеры «Дизель Шоу» появятся на сцене и в новых неожиданных для себя образах. Так в одном из скетчей вся прекрасная половина юмористической банды, вдруг, забеременеет и отправится с мужьями на занятия по предродовой подготовке, в другой – «теща» Марина Поплавская превратится в таксиста, а единственный холостяк среди дизелей – Олег Иваница неожиданно найдет себе жену.

Как всегда, порадуют музыкальные номера «Дизель-Шоу» в исполнении Евгения Сморигина. Повеселят зрителей и приглашенные звезды украинской эстрады:  дуэт «Время и Стекло» и группа Open Kids. А появление на сцене примадонны Ирины Билык, которая исполнит веселый новогодний хит, задаст прекрасное настроение на всю новогоднюю ночь!

 

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Теги: ICTV, Новый год

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