МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Звезды

Какие часовые бренды любят звезды мирового кино

0

«Бонд» предпочитает часы марки Омега

«Бонд» предпочитает часы марки Омега

Некоторые актеры являются «лицом» оптеделенного бренда часов, а другие - относятся к часам с пристрастием. Часы - это их слабость, их гордость и статус.  

Быть, как любимый актер, в точности наследуя его манеры, сложно, но частично реально! Аналоги популярных часовых брендов, полюбившихся сильным мира сего, представлены в звездной коллекции интернет-магазина Swiss-Watch несомненно, здесь найдутся часы, готовые подчеркнуть индивидуальность каждого.

Время деньги. А еще красота, неподражаемость, способ самовыражения… Для тех, кто еще не понял, о чем речь, уточним: брендовые наручные часы то, что делает индивидуальностью даже кинозвезду мирового масштаба. 

Леонардо Дикаприо носит часы Tag Heuer

Со вкусом не рождаются, вкус прививают. Следуя этой традиции, «свою» часовую марку долго искал любимец повзрослевших тинейджерок (а теперь эталон киношной зрелости) Леонардо Дикаприо. Помимо сотни звездных ролей в кино, Лео удостоен слыть лицом . 

Камерон Диаз любит Tag Heuer

В симпатиях к роскошному часовому бренду актер не одинок. Поклонницей «дерзких» и своенравных Tag Heuer давно считается Кэмерон Диас не случайно «звезду» также пригласили на должность рекламного «лица» легендарной часовой марки, выпускающей и мужские, и дамские хронографы. По мнению фанатов «волка с Уолт Стрит» и «ангелочка Чарли», инженерная манера швейцарского модельного дома очень близка утонченности восприятия бытия и Ди, и Диас. В актерах как и в часах гармонично все: эстетика, роскошь, совершенство. 

Моника Белуччи носит модные часы Cartier
Женская, ювелирная манера исполнения хронометров по душе страстной и своенравной Монике Белуччи. Она тоже стала «лицом» изысканных и элитарных Cartier. Симпатию Моники разделает Анджелина Джоли: романтичные Cartier ее излюбленные часы. Спутницей актрисы часто является модель из коллекции Tank Louis, выполненная из розового и белого золота. 

Анджелина Джоли выбирает часы Cartier

Небольшая коллекция Panerai есть у легенды голливудской силы Сильвестра Сталлоне. Динамичная модель Submersible завораживающе «мелькала» на руке актера в нескольких боевых картинах. 

Сталоне является лицом бренда Panerai


Альфа и Омега часового бытия: сквозь бренды к звездам! 
Двум страстям подвержен неукротимый Том Хэнкс: его частенько видят либо с Rolex (модель Milgauss GV), либо с Omega. 

Часовая марка Omega среди адептов своей функциональной эстетики «содержит» большое количество «звездочек» и «светил» киношного небосвода. Поклонниками бренда давно являются Синди Кроуфорд, Николь Кидман, Дэниэл Крейг (тот самый агент 007, на руке которого и засветился эксклюзивный узнаваемый типаж «дома Омега»). 


Страсть Дэниэл Крейга - Omega

К сторонникам марки , столь популярной у пилотов, относится Джон Траволта (между прочим, аттестованный летчик). 

Джон Траволта и Breitling
Свой стиль в манере  его часто видят в часах модели Mille Miglia. Хронограф Chopard Ice Cube визитная карточка повседневности голливудского бытия Энди Мак Дауэл (одной из самых дорогих актрис планеты). 

Chopard нашел Антонио Бандерас


Потомственный аристократ, режиссер и актер Никита Михалков предпочитает часы марки . На его руке необычные лимитированные золотые хронографы с чеканным портретом Пушкина. Компания лично презентовала часы легенде мира кино в честь юбилея великого поэта, всего же в серии 200 экземпляров.

Михалков носит Breguet

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: бренды, марки, актеры, часы

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Владельцы AirPods жалуются на быструю разрядку

Владельцы AirPods жалуются на быструю разрядку

"> Apple исследует проблему с аккумуляторами MacBook Pro

Apple исследует проблему с аккумуляторами MacBook Pro

"> Путешественник из Франции обошел земной шар на тримаране и установил рекорд

Путешественник из Франции обошел земной шар на тримаране и установил рекорд

"> Google представит две модели смарт-часов

Google представит две модели смарт-часов

Загрузка...

Последние новости

17:04

Турецкий арбитр назначил пенальти за игру рукой вратаря (ВИДЕО)

16:57

Штаб по подготовке госпереворота в 2014 году располагался в посольстве США - Янукович

16:33

Гройсман пообещал до конца недели решить судьбу ОПЗ

16:31

LG показала парящий Bluetooth-динамик

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата

Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата »

Запорожье

Пенсионер отдал псевдоправоохранителю 20 тыс. грн

Пенсионер отдал псевдоправоохранителю 20 тыс. грн »

Харьков

Харьковчанам обещают, что проблем с сахаром в регионе не будет

Харьковчанам обещают, что проблем с сахаром в регионе не будет »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.