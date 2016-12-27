Какие часовые бренды любят звезды мирового кино

Некоторые актеры являются «лицом» оптеделенного бренда часов, а другие - относятся к часам с пристрастием. Часы - это их слабость, их гордость и статус.

Быть, как любимый актер, в точности наследуя его манеры, сложно, но частично реально! Аналоги популярных часовых брендов, полюбившихся сильным мира сего, представлены в звездной коллекции интернет-магазина Swiss-Watch несомненно, здесь найдутся часы, готовые подчеркнуть индивидуальность каждого.

Время деньги. А еще красота, неподражаемость, способ самовыражения… Для тех, кто еще не понял, о чем речь, уточним: брендовые наручные часы то, что делает индивидуальностью даже кинозвезду мирового масштаба.

Со вкусом не рождаются, вкус прививают. Следуя этой традиции, «свою» часовую марку долго искал любимец повзрослевших тинейджерок (а теперь эталон киношной зрелости) Леонардо Дикаприо. Помимо сотни звездных ролей в кино, Лео удостоен слыть лицом .

В симпатиях к роскошному часовому бренду актер не одинок. Поклонницей «дерзких» и своенравных Tag Heuer давно считается Кэмерон Диас не случайно «звезду» также пригласили на должность рекламного «лица» легендарной часовой марки, выпускающей и мужские, и дамские хронографы. По мнению фанатов «волка с Уолт Стрит» и «ангелочка Чарли», инженерная манера швейцарского модельного дома очень близка утонченности восприятия бытия и Ди, и Диас. В актерах как и в часах гармонично все: эстетика, роскошь, совершенство.



Женская, ювелирная манера исполнения хронометров по душе страстной и своенравной Монике Белуччи. Она тоже стала «лицом» изысканных и элитарных Cartier. Симпатию Моники разделает Анджелина Джоли: романтичные Cartier ее излюбленные часы. Спутницей актрисы часто является модель из коллекции Tank Louis, выполненная из розового и белого золота.

Небольшая коллекция Panerai есть у легенды голливудской силы Сильвестра Сталлоне. Динамичная модель Submersible завораживающе «мелькала» на руке актера в нескольких боевых картинах.



Альфа и Омега часового бытия: сквозь бренды к звездам!

Двум страстям подвержен неукротимый Том Хэнкс: его частенько видят либо с Rolex (модель Milgauss GV), либо с Omega.

Часовая марка Omega среди адептов своей функциональной эстетики «содержит» большое количество «звездочек» и «светил» киношного небосвода. Поклонниками бренда давно являются Синди Кроуфорд, Николь Кидман, Дэниэл Крейг (тот самый агент 007, на руке которого и засветился эксклюзивный узнаваемый типаж «дома Омега»).





К сторонникам марки , столь популярной у пилотов, относится Джон Траволта (между прочим, аттестованный летчик).



Свой стиль в манере его часто видят в часах модели Mille Miglia. Хронограф Chopard Ice Cube визитная карточка повседневности голливудского бытия Энди Мак Дауэл (одной из самых дорогих актрис планеты).



Потомственный аристократ, режиссер и актер Никита Михалков предпочитает часы марки . На его руке необычные лимитированные золотые хронографы с чеканным портретом Пушкина. Компания лично презентовала часы легенде мира кино в честь юбилея великого поэта, всего же в серии 200 экземпляров.