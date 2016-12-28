Во время гастролей в Тобольске Райкин «оторвал мышцу» на ноге
28/12/2016 17:14
Райкин попал в больницу и был прооперирован
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время гастролей в Тобольске Тюменской области получил травму. Об этом сообщил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.
«Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске. Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции», - сказал он.
Несмотря на травму, Райкин в среду вышел на сцену.
«Но все московские спектакли в январе отменены», - пояснил Пономарев.
После операции Райкин продолжает хромать.
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Источник: «ТАСС»,
Теги: трамва
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Во время гастролей в Тобольске Райкин «оторвал мышцу» на ноге
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