Во время гастролей в Тобольске Райкин «оторвал мышцу» на ноге

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время гастролей в Тобольске Тюменской области получил травму. Об этом сообщил директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.

«Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске. Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции», - сказал он.

Несмотря на травму, Райкин в среду вышел на сцену.

«Но все московские спектакли в январе отменены», - пояснил Пономарев.

После операции Райкин продолжает хромать.