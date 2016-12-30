Знаменитости, чья внешность не подходит для Голливуда

Известные люди, которые были признаны критиками не столь красивыми, чтобы блистать в Голливуде, но, несмотря на это, стали суперуспешными.

Кэт Деннингс

Звезда ситкома «Две девицы на мели» Кэт Деннингс не понравилась специалисту по подбору актеров. Он сказал девушке, что ей нужно поменять в себе абсолютно все - начиная с зубов и заканчивая тоном кожи – только в этом случае она может чего-то добиться в Голливуде. К счастью, Кэт не стала его слушать, и сохранила все свои «несовершенства». Зрители приняли пышнотелую красотку, и сегодня она зарабатывает миллионы долларов, не превратившись в очередную Барби.

Мэрил Стрип

Трудно представить, что такая утонченная актриса, как Мэрил Стрип, тоже сначала не понравилась критикам. Когда Стрип было 27 лет, и она была относительно малоизвестна, она проходила кастинг для фильма «Кинг-Конг». Мэрил случайно услышала, как режиссер сказал на итальянском языке: «Зачем вы привели ко мне эту страшилу?» Она ответила тоже по-итальянски: «Я сожалею, что слишком страшна для вашего фильма», и ушла. Как мы знаем, роль досталась Джессике Лэнг. Спустя 40 лет Мэрил Стрип является владелицей 19 номинаций на «Оскар», из которых на ее счету три победы.

Кеша

Кеша тоже с трудом пробивалась в Голливуде. Когда она была уже известной поп-звездой, ее менеджер настаивал на том, что ей необходимо сбросить вес любыми способами. В итоге, из-за беспокойства, что лишний вес может навредить карьере, Кеша заработала проблемы с пищеварением. И хотя Кеше еще не удалось оправиться от судебных тяжб со своей звукозаписывающей студией, она смогла взять себя в руки, справится с проблемами со здоровьем, и теперь выглядит просто великолепно.

Бенедикт Камбербэтч

Не только женщины могут оказаться на грани потери работы из-за того, что Голливуд не признает их достаточно сексуальными. Британская звезда Бенедикт Камбербэтч чуть не упустил свою самую значимую на сегодняшний день роль Шерлока в сериале BBC. Телекомпания заявила: «Мы обещали Голливуду сексуального Шерлока Холмса, а не этого…» К счастью телекомпания поменяла свое решение, и теперь у нас есть тот Шерлок, которого обожает весь мир, а карьера Камбербэтча стремительно пошла вверх.

Крисси Тейген

И сейчас трудно представить, что на кастингах ее забраковали из-за красоты, не столь правильной с точки зрения Голливуда. Но она оказалась стойкой к недовольствам голливудских критиков. Когда Крисси была еще совсем юной моделью, ее пригласили на фотосессию для модной розничной сети. Продюсер фотосессии прекратил съемку и отправил фотографию агентству, на которое работала Тейген. В агентстве вызвали Крисси и попросили уйти – по словам этого продюсера, девушка была слишком толстой, и он предложил агентству измерить ее габариты.

Лина Данэм

Когда сериал Лины Данэм под названием «Девчонки» прогремел на канале HBO, никто не мог в это поверить. Голливуд считал, что такая непривлекательная девушка, как Лина, не может понравиться зрителям. Все были уверены, что парни из сериала не могут встречаться с такой некрасивой девушкой, и это будет не по нраву аудитории. Но, несмотря на это, сериал имел огромный успех главным образом благодаря роли, которую сыграла сама Данэм.

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