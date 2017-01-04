Быть как селебрити: сверяем время по часам «звезд»

Какие часовые бренды предпочитают богатые и знаменитые?!

Сильным мира сего ничто «человеческое» не чуждо. «Любовь» к наручным часам у «звезд» музыкального Олимпа продиктована, скорее, не желанием быть всегда и во всем пунктуальными, а симпатией к роскошной деловой атрибутике. Такая же часть имиджа, как обувь, запонки или сумка, часы для селебрити концептуально важны – в них отражена индивидуальность творческого подсознания, генетика избранности.

Точные аналоги авторитетных часовых брендов доступны и в Украине. Роскошные часы от Piaget, Tag Heuer, Franck Muller, Rolex, Cartier, Louis Vuitton, Montblanc и т.д. представляет каталог интернет-магазина Имидж. Уникальность легенд часового мира в их открытости. Перед иконами стиля все равны: и «звезды», и обычные – мирские обыватели.

По наручным часам мьюзик-идолов и примадонн «сверяют время» многомиллионные армии фанатов, поэтому им нельзя быть заурядными, и тем более – немодными.

«Голос» легендарного «Титаника» - несравненная Селин Дион – нарочито изысканно демонстрирует ювелирные часики от модельного дома Piaget, известного уникальными техниками ручного декорирования. Золотой корпус с 12-тью обрамляющими безель бриллиантами весьма символичен для певицы. Со слов Селин, примкнуть к миру классики ее натолкнула атмосфера утонченности, эстетической подлинности, сопутствующая съемкам легендарного фильма.

Джазовая «королева» Элла Фитджеральд (как и модель Наоми Кэмпбелл) – поклонница хронографов великого Franck Muller, инженерная манера которых импонирует гармоничным, самодостаточным личностям. Марка часов пришлась также по душе и Элтону Джону: в коллекции английский композитора и исполнителя – более 150 моделей «франка»!

В мире музыки – как и в мире часов: классика вечна. Легендарный пианист Артур Рубинштейн, донесший публики «подлинность» исполнения Шопена, сторонник бренда Breguet. Уникальный симбиоз двух вихрей искусства.

«Дерзкие» и знаменитые: икона часового стиля»

Бриллиантовые часы Rolex не единожды были замечены на кисти Филиппа Киркорова. Темпераментная модель из серии Daytona как никакая другая подчеркивает творческий темперамент исполнителя – импозантность, яркость, индивидуальность.

Классические манеры модельного дома Rolex не чужды и американской поп-иконе Мадонне. Величественная Лиуза Чикконе не скрывает своей любви к легендарному швейцарскому бренду и всячески позирует с характерно выдвинутой рукой перед камерой.

Похоже, бум на Rolex только разрастается. В едином ключе именитого бренда - супруги Бэкхем, которые столь же пунктуальны, как и солидарны. Экс-«перчинка» из «Спайс-герлз» Виктория часто «прогуливает» платиновую модель Day Date, тогда как Дэвид с завидной спортивной усердностью сверяет мировое время по Deep Sea Dweller.

Модные тенденции из мира стильных и знаменитых – отличный пример для наследования. Хочешь быть в тренде? Не обязательно отправляться в библиотеку за очередной партией глянцевых журналов: достаточно взглянуть на то, что носят «звезды» - и сделать СВОЙ выбор!