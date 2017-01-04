Быть как селебрити: сверяем время по часам «звезд»
04/01/2017 12:27
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04/01/2017 12:27
Какие часовые бренды предпочитают богатые и знаменитые?!
Сильным мира сего ничто «человеческое» не чуждо. «Любовь» к наручным часам у «звезд» музыкального Олимпа продиктована, скорее, не желанием быть всегда и во всем пунктуальными, а симпатией к роскошной деловой атрибутике. Такая же часть имиджа, как обувь, запонки или сумка, часы для селебрити концептуально важны – в них отражена индивидуальность творческого подсознания, генетика избранности.
Точные аналоги авторитетных часовых брендов доступны и в Украине. Роскошные часы от Piaget, Tag Heuer, Franck Muller, Rolex, Cartier, Louis Vuitton, Montblanc и т.д. представляет каталог интернет-магазина Имидж. Уникальность легенд часового мира в их открытости. Перед иконами стиля все равны: и «звезды», и обычные – мирские обыватели.
По наручным часам мьюзик-идолов и примадонн «сверяют время» многомиллионные армии фанатов, поэтому им нельзя быть заурядными, и тем более – немодными.
«Голос» легендарного «Титаника» - несравненная Селин Дион – нарочито изысканно демонстрирует ювелирные часики от модельного дома Piaget, известного уникальными техниками ручного декорирования. Золотой корпус с 12-тью обрамляющими безель бриллиантами весьма символичен для певицы. Со слов Селин, примкнуть к миру классики ее натолкнула атмосфера утонченности, эстетической подлинности, сопутствующая съемкам легендарного фильма.
Джазовая «королева» Элла Фитджеральд (как и модель Наоми Кэмпбелл) – поклонница хронографов великого Franck Muller, инженерная манера которых импонирует гармоничным, самодостаточным личностям. Марка часов пришлась также по душе и Элтону Джону: в коллекции английский композитора и исполнителя – более 150 моделей «франка»!
В мире музыки – как и в мире часов: классика вечна. Легендарный пианист Артур Рубинштейн, донесший публики «подлинность» исполнения Шопена, сторонник бренда Breguet. Уникальный симбиоз двух вихрей искусства.
Бриллиантовые часы Rolex не единожды были замечены на кисти Филиппа Киркорова. Темпераментная модель из серии Daytona как никакая другая подчеркивает творческий темперамент исполнителя – импозантность, яркость, индивидуальность.
Классические манеры модельного дома Rolex не чужды и американской поп-иконе Мадонне. Величественная Лиуза Чикконе не скрывает своей любви к легендарному швейцарскому бренду и всячески позирует с характерно выдвинутой рукой перед камерой.
Похоже, бум на Rolex только разрастается. В едином ключе именитого бренда - супруги Бэкхем, которые столь же пунктуальны, как и солидарны. Экс-«перчинка» из «Спайс-герлз» Виктория часто «прогуливает» платиновую модель Day Date, тогда как Дэвид с завидной спортивной усердностью сверяет мировое время по Deep Sea Dweller.
Модные тенденции из мира стильных и знаменитых – отличный пример для наследования. Хочешь быть в тренде? Не обязательно отправляться в библиотеку за очередной партией глянцевых журналов: достаточно взглянуть на то, что носят «звезды» - и сделать СВОЙ выбор!
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Теги: Franck Muller, Сэр Элтон Джон, Мадонна, Киркоров - Rolex, часы звезд, часовые бренды, часы
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