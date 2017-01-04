В Киев привезли звезд мультфильма «Маша и Медведь» (ФОТО)

В столице начались гастроли детских спектаклей, поставленных по мотивам самого кассового мульта

Любимые детьми персонажи из мультика «Маша и Медведь» наконец-то добрались до Киева. Сразу после Нового года в столице стартовала долгожданная театральная премьера спектаклей, поставленных по известному мультфильму «Маша и Медведь» (в Октябрьском дворце продлится до 6 января). Ажиотаж вокруг этих героев во всем мире достиг небывалых масштабов. В одной только Америке его уже записали в классику будущего, и тому есть объяснение: за первые три дня в интернете его посмотрели более 9 миллионов человек, опередив даже «золотой голосВеликобритании» – певицу Adele и ее клип на песню «Hello». На сегодня, по статистике YouTube, у «Маши и Ко» – более миллиарда просмотров, что стало рекордом интернет-платформы за все время ее существования.

Артисты исколесили с этой постановкой весь земной шар – были в Германии, Сербии, Хорватии, Казахстане, Азербайджане, Израиле, Ирландии, и вот теперь пришло время порадовать украинских детишек. Интересно, что в Киеве представлен тот самый спектакль, которому не так давно рукоплескали представители королевского семейства в Лондоне.

Работа над постановкой происходила в Грузии с участием местных актеров, хорошо известных у себя на родине.

После первого столичного спектакля дети еще полчаса не отпускали любимых героев со сцены, фотографировались на память, актеры принимали подарки и бежали, промокшие до нитки, за кулисы переодеваться. Шутка ли –один сценический костюм в среднем весит 8 кг, поэтому от актеров требуется не только эмоциональная отдача, но и физические нагрузки. Представители труппы приоткрывают главную тайну: за месяц непрерывных гастролей актеры теряют до 10 кг веса и сидят на специальной белковой диете – пьют много натуральных соков, молока и едят блюда из мяса, чтобы всегда быть в форме.

После представления в Киеве артисты рассказали много интересного о работе над проектом «Маша и Медведь». К примеру, исполнительница роли Маши (в нее перевоплотилась грузинская актриса Хато Джиджилава) призналась, что пересмотрела все серии оригинального мультика, многие из них знает наизусть и не пропускает новых, чтобы быть в курсе того, что происходит в жизни персонажей. По словам актрисы, это помогает ей лучше вживаться в роль.

«Я играю Машу уже три года. Мне очень нравится моя героиня, она веселая, энергичная. Очень люблю детей и получаю от этой роли сплошное удовольствие. Самая большая сложность – это костюмы, они очень тяжелые, и бегать по сцене в них не так просто, это только на первый взгляд может показаться, что все так легко и непринужденно»,– признается Хато Джиджилава.

К разговору подключается и руководитель труппы Лаша Чхартишвили. В коллективе он трудится уже шесть лет и готов часами рассказывать о любимом спектакле: «Вы даже не представляете, сколько курьезов с актерами происходило на гастролях! Актеры, бывало, и падали в костюмах прямо на сцене, выглядело это очень весело, поэтому мы превращали падения в импровизацию. Еще дети часто дарят актерам подарки. Медведю обычно приносят мед, а Маше– цветы. Детки, бывает, так растрогаются, что после представления плачут, не хотят отпускать Машу и Мишу домой».

По словам директора коллектива, на постановку «Маши» продюсеров проекта вдохновила детская сказка, за которую артисты получили Гран-при на фестивале: «Мы начинали с грузинского театра. Все актеры, которые сейчас играют в «Маше», – профессионалы, служат в театре. Мы поставили сказку, получили Гран-при на конкурсе как самый лучший спектакль, потом поставили еще одну, показали ее на фестивале в Алма-Ате и тоже забрали Гран-при. А потом решили взяться за «Машу», купили лицензию и до сих пор работаем. Всего поставили восемь разных спектаклей по этому мультику».

Необычным был и кастинг актеров. На роль Маши пришло 300 претенденток, из них выбрали всего 8. К актрисе, которая играет Машу, было одно важное требование: ее рост не должен был превышать 158 см. «Это специфический театр, далеко не каждый актер сможет играть для детей. Очень важна пластика, физическая подготовка, как девочкам, так и мальчикам, ведь играть в таких тяжелых костюмах не так просто»,– утверждает Лаша.

Главным требованием для актера на роль Миши был гигантский рост, он должен был быть не ниже 2 метров. Но актер, который играет медведя сейчас (Александр Гуджабидзе), к слову, он делает это уже два года подряд, не дотягивал до 2 метров всего 5 см. По этой причине после первого кастинга актера забраковали, а потом, с переходом его коллеги в другую труппу этого же спектакля, снова вспомнили об Александре.

Интересно, что у себя на родине нынешний Миша играет две серьезные роли: Гамлета в одноименном спектакле по шекспировской пьесе и молодого лакея Яшу из «Вишневого сада» по пьесе Антона Чехова. «Миша у нас очень занятой актер, из-за этого у нас часто возникают конфликты с его родным театром, отпрашиваем его у руководства, объясняем, что нам нужно ехать на гастроли, а его всякий раз не хотят отпускать, приходится искать компромисс, пока у нас получается», – заключает руководитель труппы Лаша Чхартишвили и ведет актеров готовиться к новому представлению.

Напомним, что спектакль «Маша и Медведь» в Октябрьском дворце будет идти до 6 января.

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