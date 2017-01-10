Леди Гага спела с моделями Victorias Secret (Видео)

Леди Гага спела с моделями Victorias Secret
Каждый год для шоу приглашают известных исполнителей, которые выступают во время показа каждого сегмента. В этот раз это была
Леди Гага с песней Каждый год для шоу приглашают известных исполнителей, которые выступают во время показа каждого сегмента. В этот раз это была» A-YO / John Wayne «
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Теги: Леди GaGa
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