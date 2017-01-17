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В Украине запретили фильмы с участием актера Цапника

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В Украине запретили 18 фильмов с россиянином,

В Украине запретили 18 фильмов с акетором, игравшем боевика ДНР

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на фильмы с участием российского актера Яна Цапника.

Данное решение было принято в соответствии с законами и на основании обращения Службы безопасности Украины от 5 января.

«Артист оказался в числе лиц, несущих угрозу национальной безопасности страны», - говорится в сообщении Госкино на странице в Facebook.

 В такой перечень актер попал после участия в пропагандистском картины Военный корреспондент производства РФ, где он сыграл террориста «ДНР».

Под запрет попали такие ленты:

1) х/ф Привет, дуралеи! (реж. Рязанов Е.) 1996 г.,

2) х/ф Тихие омуты (реж. Рязанов Е.) 2000 г.,

3) х/ф Ни шагу назад (реж. Воробьев В., Звездаков Є.) 2007 г.,

4) х/ф Сорокопятка (реж. Афонін В.) 2008 г.,

5) х/ф Роман выходного дня (реж. Жилко В.) 2009 г.,

6) х/ф Услышь мое сердце (реж. Фархшатова Ф.) 2009 г.,

7) х/ф Зимнее танго (реж. Янощук В.) 2011.,

8) х/ф Ошибки любви (реж. Снєжная М.) 2012 г.,

9) х/ф 30 свиданий (реж. Капитан Т.) 2015 г.,

10) т/с Две судьбы (реж. Краснопольський В., Усков В.) 2002 г.,

11) т/с Под ливнем пуль (реж. Воробьев В.) 2006 г.,

12) т/с Формула стихии (реж. Кузьменко Ю.) 2006 г.,

13) т/с Колдовская любовь, 1-62 сер., (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008 г.,

14) т/с Веское основание для убийства (реж. Воробей М.) 2009 г.,

15) т/с Идеальный недостаток (реж. Анашкін Е.) 2012 г.,

16) т/с Братство десанта (реж. Назікан А., Татарский В.) 2012 г.,

17) т/с Королева бандитов (реж. Дев´ятилов В.) 2013 г.,

18) т/с Вечный отпуск (реж. Власова В.) 2016 г.

Как сообщали ранее «Комментарии», российскому актеру Яну Цапнику Служба безопасности Украины запретила на пять лет въезд на территорию Украины.

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Теги: актер, Госкино, запрет, кино, Россия

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