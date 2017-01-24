61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

В минувшие выходные у актера и его новой 26-летней подруги родился сын

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе в семье голливудского актера и режиссер Мела Гибсона и его 26-летней подруг и Розалинды Росс родился сын, которого назвали Ларс Джерард Гибсон. Информацию подтвердил официальный представитель Мела Гибсона.

Новорожденный Ларс Джерард стал первым общим ребенком пары. При этом у Мела Гибсона уже есть 8 детей от предыдущих отношений. Актер воспитывает дочь Ханну и сыновей Эдварда, Кристиана, Уильяма, Луи, Мило и Томми от его бывшей жены Робин Мур, а также дочь Люсию от бывшей подруги Оксаны Григорьевой. Для Розалинд Ларс стал первым ребенком.

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