10 звездных деток, которые опозорили своих родителей

10 самых необычных звездных детей, которые ставят своих родителей в неловкое положение.

Джастин Бибер

Несмотря на то, что этого парня уже невозможно назвать маленьким, Джастин уже многие годы является центром внимания для папарацци – то он голый купается в бассейне, то плюется на своих фанатов. Джастин постоянно делает что-то экстраординарное. Даже когда он был ребенком, его музыкальный талант выделял его из толпы, а сейчас из Бибера получился достаточно странный взрослый парень.

Аманда Байнс

Кто-то может сказать, что Аманда Байнс всегда обладала некой особой уникальностью и необычностью своего комедийного таланта, который даже вылился в свое собственное комедийное шоу на канале «Nickelodeon». Но процесс взросления стал проявляться в какой-то странной (с психологической точки зрения) форме: начиная с разведения костров у дома незнакомства - до записи, на которой Аманда говорит, что преследует отца с целью убить его.

Маколей Калкин

Наверное, трудно представить звездного ребенка, который был более популярен, чем этот парень. Но когда мальчик вырос, стало ясно, что из него получается достаточно непонятный молодой человек. Особенно это стало заметно, когда Калкин бросил актерскую карьеру в 1996 году, а затем в 18 лет женился на 17-летней девушке. В 2012 году выяснилось, что парень стал ди-джеем и художником. Слухи твердят о наркозависимости, но Маколей активно их отрицает.

Кристина Риччи

Самой известной ролью Кристины стала роль милой девочки из фильма «Семейка Адамс». Риччи воспитывалась отцом, который постоянно поддерживал в ней уверенность, что она никому не нравится, что сказалось на ее взаимоотношениях с другими людьми. В Голливуде Кристину тоже не принимали. Когда девушка стала взрослой, она стала играть роль героинь, которых описывала, как людей в экстраординарных жизненных обстоятельствах, например, роль женщины психологически зависимой от секса, или роль девушки с пятачком вместо носа.

Джейден Смит

Джейден Смит стал одной из самых необычных селебрити в Голливуде за последние годы. Когда в интервью журналу «GQ» он сравнил себя с Галилеем, публика задумалась о его психическом здоровье. Твиттер Джейдена активно читают миллионы, так как очень часто он постит туда странные вещи. Возможно, у парня звездная болезнь, ведь тяжело быть сыном такой мега-звезды, как Уилл Смит.

Сестры Олсен

Мэри Кейт и Эшли практически выросли на публике, став участницами телешоу «Фулл Хаус». Когда девочки стали взрослыми, они превратились в достаточно странных девушек - у обеих были расстройства пищевого поведения, и обе совершали отчаянные поступки.

Шайа Лабаф

Его детские странности вылились в образ достаточно своеобразного и даже диковатого парня, поведение которого оставляет желать лучшего. И конечно трудно забыть, как он появился на публике с бумажным пакетом на голове, на котором было написано «Я больше не знаменит».

Тора Берч

Тора Берч была милой девочкой, которая активно снималась в фильмах ужасов в 90-х годах. Но это отнюдь не делало ее какой-то особенной в жизни и на экране. В возрасте 17 лет Тора сыграла роль в нашумевшем фильме «Красота по-американски». На съемках потребовалось присутствие отца девочки, так как она снималась в эротической сцене, во время которой ее папа начал давать Торе советы о том, как надо себя вести, и даже посылал одобрительные знаки ее партнеру. Позже оказалось, что отец всячески мешал успеху дочери на актерском поприще, когда она повзрослела.

Фрэнсис Бин Кобейн

Жизнь этой девушки была необычной с самого рождения, так как она является дочерью мега популярного и эксцентричного Курта Кобейна. Отец умер, когда девочка была совсем малышкой, но его образ сопровождал Фрэнсис всю жизнь. Многие замечают, что и внешне, и по своему поведению она очень похожа на своего отца.

Стивен Энтони Лоуренс