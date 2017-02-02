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Звезды

Поп-звезда Бейонсе скоро станет мамой двойни

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Бейонсе рассказала о своем интересном положении

Певица поделилась своим счастьем в соцсети, у нее и рэп-исполнителя Джея Зи уже есть пятилетняя дочь

Американская певица Бейонсе объявила в соцсети, что снова беременна. На этот раз она ждет появления на свет двойни..

 «Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания», - сообщила поп-звезда в своем «Инстаграмме».

Известно, что у певицы уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи.  Пара вместе с 2002 года, а 2008 году в Нью-Йорке они оформили свои отношения официально.

Бейонсе - одна из самых успешных артисток в истории музыкальной премии «Грэмми», получившая 20 наград и более 60 номинаций. В 2013 году она исполняла гимн США на инаугурации Барака Обамы.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Мадонна хочет усыновить еще двух детей.

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Теги: Бейонсе, беременность, двойня, певица

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