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Звезды

Известную певицу «застукали» без нижнего белья ( Видео )

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Леди Гага провела концерт в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги

Звезда продемонстрировала общественности свои интимные места прямо во время спортивного матча

Известная певица Леди Гага снова шокировала поклонников своей эпатажной выходкой. Певица неожиданно продемонстрировала общественности свои интимные места прямо во время спортивного матча. На матч звезда приехала для исполнения собственных музыкальных композиций.

Леди Гага устроила фотосессию прямо на стадионе. Но шокировало зрительскую публику то, что она оказалась без нижнего белья. Впрочем, эта тема до сих пор остается спорной, так как многие папарацци все-таки пришли к выводу, что певица просто была в стрингах бежевого цвета, что создавало иллюзию отсутствия нижнего белья под ее черным платьем.

Фото: Іnstagram.com

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Теги: белье, интимные фото, Леди Гага

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