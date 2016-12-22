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Мир

Россия сильнее любого потенциального агрессора, - Путин

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Путин призвал Минобороны не расслабляться

Путин призвал Минобороны не расслабляться

В настоящее время Россия сильнее любого потенциального агрессора, но расслабляться нельзя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», — сказал Путин РИА Новостям на расширенном заседании коллегии Минобороны. 

Однако он отметил, что не стоит расслабляться. 

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — добавил Путин.

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Теги: армия, Россия, Путин

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