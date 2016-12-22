Новоизбранного президента США будут инаугурировать три дня
22/12/2016 13:02
Инаугурация Трампа обещает буть скромнее, чем у Обамы
Список приглашенных на инаугурацию пока не обнародован
Инаугурационные мероприятия в США начнутся 19 января и растянутся на три дня. Об этом пишет «Сегодня», ссылаясь на график Дональда Трампа на инаугурационную неделю.
Официальные мероприятия начнутся 19 января с возложения венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище. После этого у мемориала Линкольну пройдет праздничный концерт.
Список приглашенных на церемонию официально пока не обнародован.
Главное событие – инаугурация Дональда Трампа – запланировано на 20 января. Новый президент, а также вице-президент США принесут клятву в Капитолии и примут участие в торжественном параде по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому в Вашингтоне. А утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет «молитвенный завтрак»– встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей политической и деловой элиты США.
Отмечается, что инаугурация Трампа будет скромнее, чем у Барака Обамы.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Сталлоне отказался от предложения Трампа возглавить высокий пост.
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Теги: инаугурация, Трамп
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