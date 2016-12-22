На побережье Японии более 140 домов охвачены огнем (фото)
22/12/2016 18:29
В Японии пылают из-за пожара в ресторане дома
В городе Итоигава на побережье Японского моря в здании китайского ресторана началось возгорание, после чего из-за сильного ветра огонь распространился на соседние строения. В результате пожара огнем были охвачены более 140 домов.
Местные власти эвакуировали более 740 человек в 360 домах по соседству.
В данным момент пожар был взят под контроль только после того, как власти задействовали для борьбы дополнительные отряды пожарных.
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Источник: «AFP»
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