На побережье Японии более 140 домов охвачены огнем (фото)

В городе Итоигава на побережье Японского моря в здании китайского ресторана началось возгорание, после чего из-за сильного ветра огонь распространился на соседние строения. В результате пожара огнем были охвачены более 140 домов.

Местные власти эвакуировали более 740 человек в 360 домах по соседству.

В данным момент пожар был взят под контроль только после того, как власти задействовали для борьбы дополнительные отряды пожарных.