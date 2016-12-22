Водитель въехал в терминал аэропорта Казани

Водитель въехал в терминал аэропорта Казань. Видео очевидцев.
В Казани в ночь на 22 декабря водитель въехал в здание терминала местного аэропорта. Мужчина, управлявший Lada Samara, не остановился по требованию сотрудников правоохранительных органов. Во время полицейской погони он протаранил въезд на территорию аэропорта, а позднее пробил стекла и въехал в само здание терминала. Водитель проехал помещение насквозь, повредив стойки и трубу водоснабжения. После этого он выехал на парковку, где был задержан сотрудниками МВД России .
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
22:22
|
21:49
Качиньский вместе с США намерен общаться с Россией «с позиции силы»
|
21:13
Укрупняемся: в Украине может появиться 1000-гривневая банкнота
|
21:08
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0