Экс-премьера Франции обсыпали мукой
22/12/2016 21:08
«49.3! Не забудем, не простим!» – прокричал нападавший
Муку из пакета в лицо французскому экс-премьеру Манюэлю Вальсу высыпал прохожий
Неизвестный в четверг обсыпал мукой экс-премьера Франции Мануэля Вальса, который ведет борьбу за право баллотироваться на предстоящих президентских выборах от Социалистической партии, сообщает информационный телеканал BFMTV.
Инцидент произошел в Страсбурге, куда Вальс приехал в рамках избирательной кампании. Перед входом в ресторан, где должна была начаться встреча экс-премьера со сторонниками, к Вальсу бросился прохожий и обсыпал его и его окружение мукой.
«49.3! Не забудем, не простим!» – прокричал нападавший, которого охрана экс-премьера спустя несколько мгновений скрутила и препроводила в припаркованный неподалеку микроавтобус полиции.
Статья 49.3 конституции Франции позволяет премьер-министру провести законопроект через парламент без голосования, если председатель правительства уверен в необходимости принятия документа, однако сомневается, что большинство парламентариев его поддержат. После применения данной статьи депутаты получают право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.
Применение статьи 49.3 считается «силовой» и непопулярной мерой, однако правительство Вальса неоднократно прибегало к ней, в частности для принятия в первой половине 2016 года реформы трудового законодательства.
Фото: twitter.com@TessRaimbeau
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Теги: Франция, экс-премьер, мука, Страсбург
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