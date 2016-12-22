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Мир

Качиньский вместе с США намерен общаться с Россией «с позиции силы»

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Ярослав Качиньский, основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость»

Ярослав Качиньский, основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость»

При этом он отметил, что предугадать внешнюю политику нового президента США очень сложно

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский ожидает, что избранный президент США Дональд Трамп будет общаться с Россией «с позиции силы». Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters.

«Все указывает на то, что мы (США и Европа. – Прим. ред.) будем вести переговоры, но с позиции силы, а не как более слабый (собеседник) или как отступающий», – сказал он. При этом Качиньский отметил, что предугадать внешнюю политику нового американского президента очень сложно.

Он также не разделяет беспокойства некоторых своих европейских коллег в связи с выдвижением на пост госсекретаря США президента и главного управляющего крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

«Мы знаем, что у Тиллерсона есть тесные связи с Россией. Вопрос в том, поменяется ли этот подход вместе со сменой должности, – отметил польский политик. – С точки зрения переговорщика, а Трамп является переговорщиком, назначение кого-то, у кого нет изначально негативного подхода к России, – это неплохой метод».

Фото: Reuters

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Теги: Качиньский, США, Россия, Трамп

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