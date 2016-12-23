Правозащитники устроят проверку президенту Филиппин из-за его заявлений об убийствах
23/12/2016 07:00
Дутерте обвиняют в финансировании"отрядов смерти»
Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль Хуссейн обратил внимание на заявления Дутерте об убийствах и призвал к расследованию
Правозащитная комиссия намерены подвергнуть проверке шокирующие заявления президента Филиппин Родриго Дутерте о том, что лично убивал наркоманов и наркоторговцев на улицах города Давао, мэром которого он был в то время. Об этом сообщает ВВС.
Также накануне Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль Хуссейн обратил внимание на заявления Дутерте об убийствах и призвал к расследованию.
Глава филиппинской комиссии по правам человека Чито Гаскони уже заявил, что следователи рассмотрят это дело.
После избрания президентом в мае 2016 года Дутерте начал жесткую кампанию по борьбе с наркотиками, поощряя полицию и наемников убивать на месте подозреваемых в наркоторговле и употреблении. По предварительным данным, таким образом погибли около 6 тыс человек.
Также известно, что Дутерте был мэром Давао 20 лет и получил репутацию жесткого преследователя преступности, его также обвиняли в финансировании «отрядов смерти».
Ранее «Комментарии" писали о том, что президент Филиппин признался в расстреле трех человек.
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