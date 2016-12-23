Прокуратура Парижа начала свое расследование теракта на ярмарке в Берлине
23/12/2016 08:40
Правоохранители Франции подключатся к расследованию
Правоохранители Франции проведут свое расследование из-за того, что в числе пострадавших был французский гражданин
В результате того, что одним из пострадавших в результате теракта на рождественской ярмарке в Берлине был гражданин Франции, парижская прокуратура отрыла свое расследование этого преступления.
Напомним, 19 декабря грузовик врезался в толпу людей, гуляющих по рождественской ярмарке в Берлине. Инцидент был признан терактом, в результате которого погибли 12 человек и пострадали 48 людей.
Парижская прокуратура начала расследование по делу «об убийствах и покушении на убийство, связанных с террористической организацией».
Ранее«Комментарии» писали о том, что по подозрении в совершении теракта по всей Европе ищут 24-летнего гражданина Туниса Аниса Амри, отпечатки пальцев которого обнаружены в кабине грузовика. Также там было найдено удостоверение на его имя.
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