Прокуратура Парижа начала свое расследование теракта на ярмарке в Берлине

Правоохранители Франции проведут свое расследование из-за того, что в числе пострадавших был французский гражданин

В результате того, что одним из пострадавших в результате теракта на рождественской ярмарке в Берлине был гражданин Франции, парижская прокуратура отрыла свое расследование этого преступления.

Напомним, 19 декабря грузовик врезался в толпу людей, гуляющих по рождественской ярмарке в Берлине. Инцидент был признан терактом, в результате которого погибли 12 человек и пострадали 48 людей.

Парижская прокуратура начала расследование по делу «об убийствах и покушении на убийство, связанных с террористической организацией».

Ранее«Комментарии» писали о том, что по подозрении в совершении теракта по всей Европе ищут 24-летнего гражданина Туниса Аниса Амри, отпечатки пальцев которого обнаружены в кабине грузовика. Также там было найдено удостоверение на его имя.