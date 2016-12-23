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В сети появилось видео с исполнителем теракта в Берлине

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Подозреваемого ищут по всей Европе

Подозреваемого ищут по всей Европе

Видео было снято в конце сентября, но власти пока не подтверждают его подлинность

В сети Facebook опубликовано видео, на  котором предположительно запечатлен подозреваемый в совершении теракта в Берлине гражданин  Туниса Анис Амри.  Об этом  сообщает издание Daily Express.

На видео  предполагаемый преступник снимает себя на фронтальную камеру мобильного телефона на фоне реки Шпрее. Позади заметен берлинский мост Обербаумбрюке, расположенный недалеко от центра города. Сообщается, что видео было снято в конце сентября. При этом власти пока не подтвердили подлинность записи.

Ранее «Комментарии» писали о том, что вечером 19 декабря  принадлежащий польской фирме грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Погибло 12 человек и 48 людей получили травмы. Предполагаемого террориста ищут по всей Европе.

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Теги: Берлин, теракт

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