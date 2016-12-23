В Германии предотвратили теракт в торговом центре
23/12/2016 09:00
Теракт планировали в городе Оберхаузен
Полиция задержала двух братьев из Косова, которых подозревают в подготовке террористической атаки
Полиция Германии в Дуйсбурге задержала двоих мужчин , которые по подозрению правоохранителей, планировали теракт. Об этом пишет ВВС.
Подробностей полиция пока не сообщает. Известно лишь то, что двое братьев, уроженцев Косова, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен на севере Германии.
Тем временем в Европе продолжают искать подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине 24-летнего уроженца Туниса Аниса Амри. Его семья обратилась к нему с призывом сдаться властям.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в сети появилось видео предполагаемого исполнителя теракта в Берлине.
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