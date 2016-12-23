В Германии предотвратили теракт в торговом центре

Полиция задержала двух братьев из Косова, которых подозревают в подготовке террористической атаки

Полиция Германии в Дуйсбурге задержала двоих мужчин , которые по подозрению правоохранителей, планировали теракт. Об этом пишет ВВС.

Подробностей полиция пока не сообщает. Известно лишь то, что двое братьев, уроженцев Косова, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен на севере Германии.

Тем временем в Европе продолжают искать подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине 24-летнего уроженца Туниса Аниса Амри. Его семья обратилась к нему с призывом сдаться властям.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в сети появилось видео предполагаемого исполнителя теракта в Берлине.