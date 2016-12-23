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Мир

В Иркутске «Боярышник» продолжает забирать жизни

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В жидкости выявили метиловый спирт

В жидкости выявили метиловый спирт

С каждым днем жертв смертоносной жидкости становится все больше

В Иркутске число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» увеличилось до 74 человек.  Такие данные приводит  министерство  здравоохранения Иркутской области.

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», — сообщил представитель ведомства.

Напомним,  массовое отравление суррогатом начали фиксировать в минувшие выходные. Выяснилось, что его причиной стал концентрат для ванн «Боярышник», который, как оказалось, содержал метиловый спирт (может привести к смерти даже при употреблении в небольшом количестве). Любопытно, что именно эта настойка продавалась в Иркутске уже довольно продолжительное время. Было замечено, что ее, в основном, покупают для употребления в качестве алкогольного напитка. Однако ранее  случаев отравления не фиксировали. Очевидно, «проблемной» оказалась последняя партия.

Ранее «Комментарии» писали о том, что правоохранители задержали 9 человек, причастных к реализации «Боярышника».

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Теги: Иркутск, отравление

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   © «Комментарии:», 2016

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