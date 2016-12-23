В Иркутске «Боярышник» продолжает забирать жизни

С каждым днем жертв смертоносной жидкости становится все больше

В Иркутске число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» увеличилось до 74 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения Иркутской области.

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», — сообщил представитель ведомства.

Напомним, массовое отравление суррогатом начали фиксировать в минувшие выходные. Выяснилось, что его причиной стал концентрат для ванн «Боярышник», который, как оказалось, содержал метиловый спирт (может привести к смерти даже при употреблении в небольшом количестве). Любопытно, что именно эта настойка продавалась в Иркутске уже довольно продолжительное время. Было замечено, что ее, в основном, покупают для употребления в качестве алкогольного напитка. Однако ранее случаев отравления не фиксировали. Очевидно, «проблемной» оказалась последняя партия.

Ранее «Комментарии» писали о том, что правоохранители задержали 9 человек, причастных к реализации «Боярышника».