В Нью-Йорке на Манхэттене горел жилой небоскреб
23/12/2016 09:45
Пожар начался с квартиры на третьем этаже
При пожаре пострадали 24 человека, в том числе семилетняя девочка
В небоскребе в восточной части Манхэттена в Нью-Йорке произошел крупный пожар, в результате которого пострадали 24 человека, в том числе трое пожарных. Об этом пишет nbcnewyork.com. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть семилетняя девочка, которую пожарный нашел на 21 этаже здания уже в бессознательном состоянии.
Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. По словам пожарных, окна в 33-этажной жилой высотке были открыты и сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня и ядовитого дыма. Очевидцы говорили, что от огня в небоскребе лопались стекла. Пожарным удалось потушить пламя. После этого они еще долго обследовали высотку.
Ранее "Комментарии» писали о том, что на побережье Японии более 140 домов были охвачены огнем .
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