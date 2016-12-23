В Нью-Йорке на Манхэттене горел жилой небоскреб

При пожаре пострадали 24 человека, в том числе семилетняя девочка

В небоскребе в восточной части Манхэттена в Нью-Йорке произошел крупный пожар, в результате которого пострадали 24 человека, в том числе трое пожарных. Об этом пишет nbcnewyork.com. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть семилетняя девочка, которую пожарный нашел на 21 этаже здания уже в бессознательном состоянии.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. По словам пожарных, окна в 33-этажной жилой высотке были открыты и сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня и ядовитого дыма. Очевидцы говорили, что от огня в небоскребе лопались стекла. Пожарным удалось потушить пламя. После этого они еще долго обследовали высотку.

Ранее "Комментарии» писали о том, что на побережье Японии более 140 домов были охвачены огнем .