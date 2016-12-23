В Сирии заживо сожгли двух турецких военных
23/12/2016 10:05
Утверждения террористов о сожжении военных пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть
В интернете появилось видео жуткой расправы над военнослужащими
Террористическая группировка «Исламское государство» выложила в сеть видео, на котором, по ее утверждению, показана жуткая расправа боевиков над захваченными в Сирии турецкими военнослужащими – их сжигают заживо. Об этом сообщает Reuters и отмечает, что в данный момент не может подтвердить или опровергнуть утверждения террористов о сожжении захваченных турецких военных.
Известно, что в конце ноября вооруженные силы Турции сообщили об исчезновении двух своих военнослужащих на севере Сирии, а группировка «Исламское государство» заявила о захвате двух турецких военных в плен.
Ранее "Комментарии» писали о том, что Европол назвал новые мишени ИГИЛ в Европе.
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