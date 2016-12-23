В США оштрафовали выборщиков, не проголосовавших за Клинтон

Во время голосования коллегии выборщиков, куда входят 538 человек, правила нарушили семеро

Четырех выборщиков от штата Вашингтон оштрафовали на тысячу долларов за то, что они не проголосовали за кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает РИА Новости.

Представитель госсекретаря штата Дэвид Аммонс объявил, что «неверные выборщики» (faithless elector) должны выплатить штраф в течение 60 дней, иначе ведомство обратится в суд.

Согласно закону все 12 выборщиков от тихоокеанского штата Вашингтон должны были проголосовать за Клинтон, которая «выиграла» этот штат, набрав там 8 ноября более 54% голосов избирателей. Однако 19 декабря в ходе персонального голосования выборщиков за Клинтон было подано лишь восемь голосов.

Трое «неверных выборщиков» штата решили, что президентства достоин экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, а четвертый отдал свой голос за индейского старейшину по имени Африканский Орел Веры.

Всего во время голосования коллегии выборщиков, куда входят 538 человек, правила нарушили семеро из них. Это стало рекордом с 1836 года, когда свое решение изменили 23 члена коллегии.

В итоге республиканец Дональд Трамп получил 304 голоса выборщиков («минус» два), а Клинтон – 227 («минус» пять). При этом за Клинтон непосредственно проголосовали почти на три миллиона американцев больше, чем за Трампа.

Фото: © AP Photo/ Elaine Thompson