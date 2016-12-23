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Мир

Ле Пен не дают денег на избирательную кампанию

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По данным опросов общественного мнения, Марин Ле Пен пользуется поддержкой около четверти французских избирателей

По данным опросов общественного мнения, Марин Ле Пен пользуется поддержкой около четверти французских избирателей

Банки Франции отказываются кредитовать своих ультраправых

Кандидату в президенты Франции от ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен не хватает средств для предвыборной кампании в следующем году, поскольку банки отказываются давать кредиты партии. Об этом заявил генеральный секретарь партии Николя Бэй, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По словам Бэя, он обращался с заявками о займе примерно 27 млн. евро на президентскую и парламентскую кампании в следующем году «в многочисленные банковские учреждения во Франции, Европе и во всем мире».

Он сказал, что французские банки отказываются кредитовать партию. «Это создает проблему дискриминации на основе политических убеждений», – объяснил соратник Ле Пен.

Пресс-секретарь банка Societe Generale сообщил, что банк систематически отклонял просьбы о предоставлении займов всем политическим партиям, ссылаясь на политический нейтралитет.

Французские СМИ в последние дни опубликовали письма французских банков Credit Agricole, BPCE и Credit Mutuel, которые отказываются кредитовать «Национальный фронт».

Ле Пен пользуется поддержкой около четверти французских избирателей по данным опросов общественного мнения, но финансирование кампании уже давно является серьезной проблемой партии.

В сентябре финансовый менеджер кампании Ле Пен заявил, что в распоряжении «Национального фронта» есть 4 млн. евро. При этом для широкой избирательной кампании необходимо около 12 млн. евро.

Если же учесть парламентскую кампанию, которая начнется после президентской, то партии Ле Пен не хватает более 20 млн. евро.

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Теги: банки, евро, кампания, Марин Ле Пен

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