Ле Пен не дают денег на избирательную кампанию
23/12/2016 14:41
По данным опросов общественного мнения, Марин Ле Пен пользуется поддержкой около четверти французских избирателей
Банки Франции отказываются кредитовать своих ультраправых
Кандидату в президенты Франции от ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен не хватает средств для предвыборной кампании в следующем году, поскольку банки отказываются давать кредиты партии. Об этом заявил генеральный секретарь партии Николя Бэй, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
По словам Бэя, он обращался с заявками о займе примерно 27 млн. евро на президентскую и парламентскую кампании в следующем году «в многочисленные банковские учреждения во Франции, Европе и во всем мире».
Он сказал, что французские банки отказываются кредитовать партию. «Это создает проблему дискриминации на основе политических убеждений», – объяснил соратник Ле Пен.
Пресс-секретарь банка Societe Generale сообщил, что банк систематически отклонял просьбы о предоставлении займов всем политическим партиям, ссылаясь на политический нейтралитет.
Французские СМИ в последние дни опубликовали письма французских банков Credit Agricole, BPCE и Credit Mutuel, которые отказываются кредитовать «Национальный фронт».
Ле Пен пользуется поддержкой около четверти французских избирателей по данным опросов общественного мнения, но финансирование кампании уже давно является серьезной проблемой партии.
В сентябре финансовый менеджер кампании Ле Пен заявил, что в распоряжении «Национального фронта» есть 4 млн. евро. При этом для широкой избирательной кампании необходимо около 12 млн. евро.
Если же учесть парламентскую кампанию, которая начнется после президентской, то партии Ле Пен не хватает более 20 млн. евро.
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Теги: банки, евро, кампания, Марин Ле Пен
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