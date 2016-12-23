Ле Пен не дают денег на избирательную кампанию

Банки Франции отказываются кредитовать своих ультраправых

Кандидату в президенты Франции от ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен не хватает средств для предвыборной кампании в следующем году, поскольку банки отказываются давать кредиты партии. Об этом заявил генеральный секретарь партии Николя Бэй, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По словам Бэя, он обращался с заявками о займе примерно 27 млн. евро на президентскую и парламентскую кампании в следующем году «в многочисленные банковские учреждения во Франции, Европе и во всем мире».

Он сказал, что французские банки отказываются кредитовать партию. «Это создает проблему дискриминации на основе политических убеждений», – объяснил соратник Ле Пен.

Пресс-секретарь банка Societe Generale сообщил, что банк систематически отклонял просьбы о предоставлении займов всем политическим партиям, ссылаясь на политический нейтралитет.

Французские СМИ в последние дни опубликовали письма французских банков Credit Agricole, BPCE и Credit Mutuel, которые отказываются кредитовать «Национальный фронт».

Ле Пен пользуется поддержкой около четверти французских избирателей по данным опросов общественного мнения, но финансирование кампании уже давно является серьезной проблемой партии.

В сентябре финансовый менеджер кампании Ле Пен заявил, что в распоряжении «Национального фронта» есть 4 млн. евро. При этом для широкой избирательной кампании необходимо около 12 млн. евро.

Если же учесть парламентскую кампанию, которая начнется после президентской, то партии Ле Пен не хватает более 20 млн. евро.