Обнародовано видео с захваченным самолетом на Мальте

В сети появилось видео с захваченным самолетом ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который приземлился в международном аэропорту Мальты.
Лайнер находился на взлетно-посадочной полосе, на его борту — 118 человек.
Предположительно один из двух угонщиков может быть вооружен ручной гранатой. О требованиях злоумышленников неизвестно.
Как сообщали «Кооментарии», неизвестные захватили самолет , который следовал по маршруту из ливийского города Себа в Триполи, на борту которого находится 118 человек.
ФОТО: haaretz.com
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