Обнародовано видео с захваченным самолетом на Мальте

В сети появилось видео с захваченным самолетом ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который приземлился в международном аэропорту Мальты.

Лайнер находился на взлетно-посадочной полосе, на его борту — 118 человек.

Предположительно один из двух угонщиков может быть вооружен ручной гранатой. О требованиях злоумышленников неизвестно.

Как сообщали «Кооментарии», неизвестные захватили самолет , который следовал по маршруту из ливийского города Себа в Триполи, на борту которого находится 118 человек.

ФОТО: haaretz.com