Путин рассказал об энергетических планах в Крыму

В ближайшие два-три дня будет объявлено о подаче российского газа на полуостров

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в ближайшие два-три дня будет объявлено о том, что начинается подача российского газа в Крым.

Он также отметил, что в Крыму начнется строительство двух мощных электростанций.