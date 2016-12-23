Путин рассказал об энергетических планах в Крыму
23/12/2016 14:40
Россия намерена построить в Крыму две мощные электростанции
В ближайшие два-три дня будет объявлено о подаче российского газа на полуостров
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в ближайшие два-три дня будет объявлено о том, что начинается подача российского газа в Крым.
Он также отметил, что в Крыму начнется строительство двух мощных электростанций.
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