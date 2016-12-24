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Мир

Во Франции установлен высокий уровень террористической угрозы

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Ситуация связана с терактов в Берлине

Ситуация связана с терактов в Берлине

Из-за теракта в Берлине, уровень террористической угрозы во Франции остается крайне высоким, заявил глава национальной полиции страны Жан-Марк Фалькон.

«Наши службы разведки ежедневно анализируют террористическую угрозу. Во Франции на протяжении нескольких месяцев она остается очень высокой, как и в европейских странах, которые входят в состав (международной) коалиции. К сожалению, с учетом полученного опыта в результате теракта в Ницце, атака в Берлине подтверждает, что на местах массовых скоплений людей необходимо принять повышенные меры безопасности, одновременно активного и пассивного характера», — заявил Фалькон, пишут РИА Новости.

По словам главы полиции, в связи с рисками терактов с использованием транспортных средств необходимо установить заграждения и видеонаблюдение, а также проводить проверки и обыски на входе в пешеходные зоны. Для этого будут привлечены не только сотрудники полиции, но и частные службы безопасности. Фалькон отметил, что полиция и спецгруппы при необходимости будут готовы немедленно отреагировать в случае возникновения угрозы ЧП на рождественских мессах, где присутствует большое число людей.

Напомним, в середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов.

Также сообщалось о том, что режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября прошлого года.

Как сообщали «Комментарии»,  19 декабря  грузовик наехал на людей, гуляющих по рождественской ярмарке в Берлине. 12 человек погибли, 48 – получили ранения.

 «Исполнитель… в Берлине является солдатом «Исламского государства», и он выполнил операцию в ответ на призывы атаковать граждан стран, входящих в (международную — ред.) коалицию», — приводит агентство «Рейтер»  сообщение, опубликованном  на связанном с исламистами ресурсе.

Напомним, также сообщалось о том, что наезд грузовика на рождественскую ярмарку был спланированной атакой.

Кроме того, 21 декабря Министерство иностранных дел предупреждало украинцев об опасностях при посещении стран Европейского союза на новогодние праздники. Путешественников просили избегать многолюдных мест из-за угрозы террористических актов.

 

 

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Теги: Берлин, Франция

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