Обнародовано видео высадки военной полиции РФ в Алеппо
24/12/2016 11:49
РФ направила батальон военной полиции в Алеппо
Сегодня опубликовано видео высадки российской военной полиции в Алеппо.
На видео показано, как вооруженные автоматами бойцы со знаками различия российской военной полиции высаживаются из самолета в рассветное время.
Также на кадрах можно увидеть, как после построения перед самолетом военнослужащие погрузились в грузовик и уехали.
«В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении.
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