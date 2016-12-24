Обнародовано видео высадки военной полиции РФ в Алеппо

Сегодня опубликовано видео высадки российской военной полиции в Алеппо.

На видео показано, как вооруженные автоматами бойцы со знаками различия российской военной полиции высаживаются из самолета в рассветное время.

Также на кадрах можно увидеть, как после построения перед самолетом военнослужащие погрузились в грузовик и уехали.

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«В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении.