Израиль не будет выполнять резолюцию ООН, за которую голосовала Украина

Израиль отказался выполнять резолюцию Совета безопасности ООН и отозвал своих послов в Новой Зеландии и западноафриканской республике Сенегал.

«Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию», - говорится в заявлении правительства.

Однако, несмотря на это правительство Израиля намерено продолжать сотрудничество с Дональдом Трампом.

«Израиль намерен дальше работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и всеми нашими друзьями в Конгрессе, чтобы избежать негативных последствий этой абсурдной резолюции», - говорится в документе, изданном правительством Беньямина Нетаньяху.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обвинил МИД Украины в голосовании за резолюции и дружбе с Россией.

«Вы думаете, что Украина воюет с Россией? Нет, они дружат! Они прекрасно дружат против Израиля. Вчера, Украина, Россия, Венесуэла, Сенегал, Малайзия и ряд других стран на заседании Совета безопасности ООН проголосовали за резолюцию против Израиля. В Израиле царит дикое возмущение», - написал он.