Ресурс поиска музыки Shazam назвал самые популярные песни 2016 года

Больше всего раз «зашазамили» песню Cheap Thrills певицы Sia - 12,5 млн раз. На втором месте группа Kungs & Cookin´ On 3 Burners с композицией This Girl. А замыкает рейтинг самых популярных песен Alan Walker с треком Faded.

Проанализировав количество запросов, было обнаружено, что самым популярным исполнителем стал Drake.

Топ-10 самых популярных песен 2016 года по версии Shazam

1. Sia - Cheap Thrills

2. Kungs & Cookin´ On 3 Burners - This Girl

3. Alan Walker - Faded

4. Mike Posner - I took a pill in Ibiza (Seeb remix)

5. Twenty One Pilots - Stressed Out

6. The Chainsmokers feat. Daya - Don`t let me down

7. Lukas Graham - 7 years

8. Imany - Don`t be so shy (Filatov & Karas Remix)

9. DNCE - Cake by the ocean

10. Justin Bieber - Love Yourself