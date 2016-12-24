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Мир

В России на бывшем военном складе прогремел взрыв, есть погибшие

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Погибшими оказались черные копатели

Погибшими оказались черные копатели

На территории бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщил представитель пресс-службы республиканского МЧС.

По его словам, в дежурную часть МЧС в 9:00 поступило сообщение, что на территорию бывшей воинской части незаконно проникли неустановленные лица, после чего произошел взрыв. Также он отметил, что в результате взрыва есть пострадавшие, их состояние уточняется. 

«Следователи проводят проверку по факту гибели двух молодых людей: 24 и 22 лет, они жители Иглинского района Башкирии», - сообщила старший помощник руководителя СК РФ по региону Светлана Абрамова. 

По информации СМИ , двое молодых мужчин оказались жители поселка Урман, так называемые «черные копатели». Они незаметно пробрались на территорию бывшей воинской части за старыми снарядами, чтобы сдать их потом в пункт приема черных и цветных металлов.

Взрыв мог произойти из-за того, что сдетонировал один из снарядов во время того, как копатели пытались извлечь его из мерзлой земли при помощи лопаты или других инструментов.

Напомним, подобное происходит не впервые, так в мае 2011 года здесь случились пожар и бесконечная серия взрывов из-за неосторожного обращения со снарядами одного из военнослужащих, снаряды разлетелись по всей округе. Как сказали специалисты, их будут находить еще очень долго. Более того они сами могут начать взрываться от жары, как это случилось в 2015 году.

99-ый военный арсенал в Иглинском районе Башкирии был расформирован после крупного пожара и взрывов в 2011 году.

Тогда в поселке Урман, расположенном в 500 метрах от военного склада, в результате происшествия сгорели три улицы, без крова остались 116 человек. Более 800 построек, в том числе школа и детский сад, были разрушены. Трое пострадавших при взрывах попали в больницу.

Виновными в ЧП признаны бывший командир воинской части Сергей Рябов и военнослужащий по призыву, рядовой запаса Сергей Деняев. Суд приговорил Рябова к штрафу в размере 35 тыс. рублей, Деняева — к 10 тыс. рублей.

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Источник: «РИА Новости»,

Теги: Россия, взрыв

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