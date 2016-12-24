Bild рассекретил рождественское меню Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии Рождества скупилась в супермаркете на 100 евро. Он купила обычные и совсем не праздничные продукты, такие как, картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. пишет Bild.

В этом году на столе Меркель не будет ни традиционного рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя. Единственное, чем сможет полакомиться канцлер, исходя из ее покупок, — это 300 граммов конфет Mon Chéri.

Судя по фотографиям, в магазине Меркель сопровождали несколько охранников. По подсчетам издания, за год она посетила этот супермаркет порядка 30 раз.