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Мир

США распространили «санкции Магнитского» на все страны мира

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Акт Магнитского не имеет непосредственного отношения к России

Акт Магнитского не имеет непосредственного отношения к России

В США вступит в силу Глобальный акт о правах человека имени Магнитского, который предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан любого государства, в том числе официальных лиц, за грубые нарушения прав человека и коррупцию.

Решение о введении санкций будет принимать президент США. Среди возможных ограничений - запрет на въезд в США и заморозка активов. 

Напомни, Глобальный акт не имеет непосредственного отношения к России, несмотря на название, схожее с законом Магнитского.

Как сообщали «Комментарии», закон Магнитского был принят в США в 2012 году после смерти в московском СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. 

Кроме того, Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, где предусмотрено выделить 350 млн долларов для оборонной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Также документом запрещено направлять средства на действия, которые бы означали признание суверенитета России над Крымом, если только это не касается национальной безопасности США.

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Теги: Магнитский, список

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