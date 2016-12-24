США распространили «санкции Магнитского» на все страны мира
24/12/2016 18:32
Акт Магнитского не имеет непосредственного отношения к России
В США вступит в силу Глобальный акт о правах человека имени Магнитского, который предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан любого государства, в том числе официальных лиц, за грубые нарушения прав человека и коррупцию.
Решение о введении санкций будет принимать президент США. Среди возможных ограничений - запрет на въезд в США и заморозка активов.
Напомни, Глобальный акт не имеет непосредственного отношения к России, несмотря на название, схожее с законом Магнитского.
Как сообщали «Комментарии», закон Магнитского был принят в США в 2012 году после смерти в московском СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Кроме того, Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, где предусмотрено выделить 350 млн долларов для оборонной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Также документом запрещено направлять средства на действия, которые бы означали признание суверенитета России над Крымом, если только это не касается национальной безопасности США.
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Теги: Магнитский, список
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